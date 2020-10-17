Сантос приостановил контракт с Робиньо

Руководство «Сантоса» приняло решение приостановить контракт со знаменитым форвардом Робиньо, который был подписан неделю назад.

Подписание Робиньо вызвало негативную реакцию среди бразильской общественности и спонсоров клуба, один из которых уже расторг контракт с «Сантосом». Дело в том, что в Италии Робиньо обвиняют в групповом изнасиловании и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Официальная причина приостановки контракта – Робиньо дали возможность сосредоточиться на своей юридической защите в судебном процессе.

Предыдущим клубом Робиньо был турецкий «Истанбул Башакшехир», за который он проел 43 матча и забил 4 гола.