Сантос приостановил контракт с Робиньо

Форвард оказался в центре скандала

  • 17.10.2020 13:07
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Сантос приостановил контракт с Робиньо
© twitter.com/SantosFC

Руководство «Сантоса» приняло решение приостановить контракт со знаменитым форвардом Робиньо, который был подписан неделю назад.

Подписание Робиньо вызвало негативную реакцию среди бразильской общественности и спонсоров клуба, один из которых уже расторг контракт с «Сантосом». Дело в том, что в Италии Робиньо обвиняют в групповом изнасиловании и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Официальная причина приостановки контракта – Робиньо дали возможность сосредоточиться на своей юридической защите в судебном процессе.

Предыдущим клубом Робиньо был турецкий «Истанбул Башакшехир», за который он проел 43 матча и забил 4 гола.

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