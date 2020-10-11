ОФИЦИАЛЬНО. Робиньо вернулся в Сантос

Бразильский нападающий Робиньо перешел в «Сантос». Футболист подписал пятимесячный контракт.
36-летний футболист вернулся в «Сантос» в третий раз. Кроме того, Робиньо выступал за «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу Эвергранд», «Атлетику Минейру», «Сивасспор».
Последним его клубом был «Истанбул Башакшехир», с которым он стал чемпионом Турции.
В прошлом сезоне Робиньо провел 25 матчей за «Башакшехир» во всех турнирах и ни разу не забил.
Para encerrar o sábado, nós reunimos 7️⃣ momentos marcantes do Robinho com o #MantoSagrado! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/jFETdPEHqK— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 11, 2020
Em casa. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/IkucgJ35vi— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.