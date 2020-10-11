ОФИЦИАЛЬНО. Робиньо вернулся в Сантос

Бразильский нападающий Робиньо перешел в «Сантос». Футболист подписал пятимесячный контракт.

36-летний футболист вернулся в «Сантос» в третий раз. Кроме того, Робиньо выступал за «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу Эвергранд», «Атлетику Минейру», «Сивасспор».

Последним его клубом был «Истанбул Башакшехир», с которым он стал чемпионом Турции.

В прошлом сезоне Робиньо провел 25 матчей за «Башакшехир» во всех турнирах и ни разу не забил.