Тренер Гента: «Яремчук в хорошей форме»

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер оценил текущую форму украинского форварда команды Романа Яремчука:
«Я хотел бы, чтоб Яремчук был доступен ранее, однако он присоединился только сейчас. Он провел три фантастических игры, и сильно повлиял на их результат. Я видел того самого Романа, который работал в «Генте». Он в хорошей форме, и сейчас остается в ней. Так выступать на постоянной основе – следующий шаг в развитии.
Роман – это тот игрок, который хорошо чувствует себя в коллективе, но также очень хочет учиться. Как тренер, вы должны дать ему достаточно материала, над которым можно работать. Это тот игрок, который постоянно настаивает на совершенствовании. Благословляю его на это как тренер. Я рад, что он все еще в «Генте».
Напомним, руководство «Гента» не отпустило Яремчука в другой клуб во время недавнего трансферного окна.
Источник — Sporza.be
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Яремчук + Марлос в переді.
Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
Яремчук + Марлос в переді.
Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
Яремчук + Марлос в переді.
Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
Яремчук + Марлос в переді.
Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
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