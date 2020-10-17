Тренер Гента: «Яремчук в хорошей форме»

Вим де Деккер – об украинском форварде «Гента»

  • 17.10.2020 12:46
  • 416 просмотров
  • 4 комментария
Тренер Гента: «Яремчук в хорошей форме»
© ФК Гент. Роман Яремчук

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер оценил текущую форму украинского форварда команды Романа Яремчука:

«Я хотел бы, чтоб Яремчук был доступен ранее, однако он присоединился только сейчас. Он провел три фантастических игры, и сильно повлиял на их результат. Я видел того самого Романа, который работал в «Генте». Он в хорошей форме, и сейчас остается в ней. Так выступать на постоянной основе – следующий шаг в развитии.

Роман – это тот игрок, который хорошо чувствует себя в коллективе, но также очень хочет учиться. Как тренер, вы должны дать ему достаточно материала, над которым можно работать. Это тот игрок, который постоянно настаивает на совершенствовании. Благословляю его на это как тренер. Я рад, что он все еще в «Генте».

Напомним, руководство «Гента» не отпустило Яремчука в другой клуб во время недавнего трансферного окна.

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Источник — Sporza.be

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 13:14
    0
    J0e777, 17.10.2020 13:05
    в передi - это где? не можешь писать по-украински, не мучайся)
    Я вообще подумал что он сам с собой ведёт диалог . Без обид
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 17.10.2020 13:05
    +1
    Ukraine, 17.10.2020 13:02
    Для мене ідеальна пара нападників
    Яремчук + Марлос в переді.
    в передi - это где? не можешь писать по-украински, не мучайся)
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.10.2020 13:02
    0
    Ukraine, 17.10.2020 13:00
    Мені дуже імпонує гра Романа за збірну.
    Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
    В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
    Для мене ідеальна пара нападників
    Яремчук + Марлос в переді.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.10.2020 13:00
    0
    Мені дуже імпонує гра Романа за збірну.
    Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
    В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 17.10.2020 13:05
    +1
    Ukraine, 17.10.2020 13:02
    Для мене ідеальна пара нападників
    Яремчук + Марлос в переді.
    в передi - это где? не можешь писать по-украински, не мучайся)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 13:14
    0
    J0e777, 17.10.2020 13:05
    в передi - это где? не можешь писать по-украински, не мучайся)
    Я вообще подумал что он сам с собой ведёт диалог . Без обид
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.10.2020 13:02
    0
    Ukraine, 17.10.2020 13:00
    Мені дуже імпонує гра Романа за збірну.
    Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
    В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
    Для мене ідеальна пара нападників
    Яремчук + Марлос в переді.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.10.2020 13:00
    0
    Мені дуже імпонує гра Романа за збірну.
    Дуже вдало грає, притримує мяч, передачі, фоли на собі, ... загострю коли потрібно.
    В пару нехватає 2 нападаючого який буде менший і більш технічий. Разом можна було б робити класні комбінації
    Ссылка
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