Тренер Гента: «Яремчук в хорошей форме»

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер оценил текущую форму украинского форварда команды Романа Яремчука:

«Я хотел бы, чтоб Яремчук был доступен ранее, однако он присоединился только сейчас. Он провел три фантастических игры, и сильно повлиял на их результат. Я видел того самого Романа, который работал в «Генте». Он в хорошей форме, и сейчас остается в ней. Так выступать на постоянной основе – следующий шаг в развитии.

Роман – это тот игрок, который хорошо чувствует себя в коллективе, но также очень хочет учиться. Как тренер, вы должны дать ему достаточно материала, над которым можно работать. Это тот игрок, который постоянно настаивает на совершенствовании. Благословляю его на это как тренер. Я рад, что он все еще в «Генте».

Напомним, руководство «Гента» не отпустило Яремчука в другой клуб во время недавнего трансферного окна.