Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рухом

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом».

На предматчевом организационном совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

Гости сыграют в домашней белой форме с синими горизонтальными полосами (голкипер — в сером), а львовяне проведут матч в черной экипировке с желтыми вставками (голкипер — в голубом).

Из-за карантинных мероприятий матч во Львове пройдет без зрителей.

Стартовый свисток главного арбитра встречи Игоря Пасхала прозвучит в 17:00.