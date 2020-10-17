Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рухом

Поединок 6-го тура УПЛ состоится в субботу, 17-го октября

  • 17.10.2020 12:09
  • 1087 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рухом
© ФК Динамо Киев

В субботу, 17 октября, на стадионе «Арена-Львов» в матче 6-го тура УПЛ «Динамо» на выезде встретится со львовским «Рухом».

На предматчевом организационном совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.

Гости сыграют в домашней белой форме с синими горизонтальными полосами (голкипер — в сером), а львовяне проведут матч в черной экипировке с желтыми вставками (голкипер — в голубом).

Из-за карантинных мероприятий матч во Львове пройдет без зрителей.

Стартовый свисток главного арбитра встречи Игоря Пасхала прозвучит в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 17.10.2020 13:05
    0
    А ти сравні.
    І скажи срав чи ні.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.10.2020 12:34
    -2
    Почему срухом пишется раздельно?
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 17.10.2020 13:05
    0
    А ти сравні.
    І скажи срав чи ні.
    Ссылка
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