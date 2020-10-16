ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Динамо состоится при пустых трибунах

Львовский клуб обнародовал официальное заявление по ситуации с билетами

  • 16.10.2020 20:16
  • 747 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Рух – Динамо состоится при пустых трибунах
© ФК Рух

Матч 7-го тура УПЛ «Рух» – «Динамо» состоится при пустых трибунах. В заявлении львовского клуба сказано:

«Футбольный клуб «Рух» до последнего делал все возможное, чтобы поединок «желто-черных» против гранда украинского футбола прошел с болельщиками. Мы готовы были обеспечить соблюдение всех карантинных требований в соответствии с нормами проведения матчей с болельщиками, чтобы наши сторонники вживую могли посмотреть игру с киевским «Динамо»! Но, как законопослушный клуб, вынуждены подчиниться постановлению Кабинета министров и отозвать свое приглашение для всех желающих посетить этот поединок.

Мы осознаем, что подавляющее большинство желающих посетить игру уже приобрели билеты на субботнюю игру, поэтому просим прощения за неудобства. Всех, кто приобрел пропуска на матч «Рух» – «Динамо», заверяем: все потраченные средства на билеты в течение недели будут возвращены в полном объеме. Подробная информация о правилах возврата средств вскоре появится на сайте и в соцсетях клуба.

Остальные средства от болельщиков, которые по определенным причинам не отправлят запрос на возврат денег за билеты на игру «Рух» – «Динамо», пойдут на помощь одной из львовских больниц, которая помогает в борьбе с COVID-19 и воинам АТО. Об этом клуб отдельно отчитается на своем официальном сайте. Более того, для этих болельщиков билет на завтрашней игре останется действительным на ближайшую домашнюю игру «Руха», которая состоится в присутствии зрителей. В это нелегкое время желаем здоровья каждому украинцу и надеемся на понимание каждого болельщика!»

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Источник — ФК Рух Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 16.10.2020 20:40
    0
    UKRAINE FAN, 16.10.2020 20:24
    Это что за бред? На сборную и лч можно ходить а на УПЛ нет? Это что за вирус такой?
    за матчи УПЛ сколько не заплатят )) ох некоторые люди наживаются на ковиде, начиная с антисептика и маски и заканчивая министерством, за такие решения "можна не можна"
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 16.10.2020 20:34
    0
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 20:29
    Клоунада продолжается.
    ага)) с ювентусом 20 тис будет
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 20:29
    -4
    Да Львов не увидит позор сссынков киевских
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 20:29
    -1
    Клоунада продолжается.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.10.2020 20:24
    +1
    Это что за бред? На сборную и лч можно ходить а на УПЛ нет? Это что за вирус такой?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.10.2020 20:24
    +1
    Это что за бред? На сборную и лч можно ходить а на УПЛ нет? Это что за вирус такой?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 16.10.2020 20:40
    0
    UKRAINE FAN, 16.10.2020 20:24
    Это что за бред? На сборную и лч можно ходить а на УПЛ нет? Это что за вирус такой?
    за матчи УПЛ сколько не заплатят )) ох некоторые люди наживаются на ковиде, начиная с антисептика и маски и заканчивая министерством, за такие решения "можна не можна"
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 16.10.2020 20:34
    0
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 20:29
    Клоунада продолжается.
    ага)) с ювентусом 20 тис будет
    Ссылка
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