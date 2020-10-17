Александр КАРАВАЕВ: «С Рухом легко не будет»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился ожиданиями от матча команды против «Руха» в шестом туре УПЛ, который пройдет 17 октября:
- Ментально и психологически восстановились, потому что на хорошей ноте закончили октябрьский сбор. Тем более победили Испанию, в этом плане хорошо. Осталось только восстановиться физически, что мы и делаем. Приехали в клуб, проводим восстановительные мероприятия. Готовимся к матчу чемпионата.
- Что думаете о «Рухе»?
- Понимаем, что ни с кем легко не будет. Настраиваемся самым должным образом. Хотим подойти готовыми больше, чем на 100%. Добыть для себя результат, который нам нужен.
Источник — Футбольный формат
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