Александр КАРАВАЕВ: «С Рухом легко не будет»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился ожиданиями от матча команды против «Руха» в шестом туре УПЛ, который пройдет 17 октября:

- Ментально и психологически восстановились, потому что на хорошей ноте закончили октябрьский сбор. Тем более победили Испанию, в этом плане хорошо. Осталось только восстановиться физически, что мы и делаем. Приехали в клуб, проводим восстановительные мероприятия. Готовимся к матчу чемпионата.

- Что думаете о «Рухе»?

- Понимаем, что ни с кем легко не будет. Настраиваемся самым должным образом. Хотим подойти готовыми больше, чем на 100%. Добыть для себя результат, который нам нужен.