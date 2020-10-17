Сергей РЕБРОВ: «Для меня этот матч был самым важным»

В поединке 7-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинец Сергей Ребров, обыграл «Кишварду» со счетом 2:0. Оба гола «Ференцварош» забил во втором тайме. После игры Ребров прокомментировал игру:

«С Кишварда всегда очень сложно играть, особенно на выезде, я считаю, что Кишварда заслуживает быть в пятерке лучших. Мы не смогли забить в первом тайме, что усложнило нам жизнь, тем не менее, я рад, что те, кто вышел на замену во втором тайме, улучшили игру и результат.

В сегодняшнем матче было очень важно терпение. Мы недостаточно хорошо двигались в атаке, после того, как забили мы смогли сыграть в свою игру.

Для меня самый важный матч был сегодня, только после него буду думать об игре с Барселоной в Лиге чемпионов. К чемпионату Венгрии нужно относится со всей серьезностью».

На данный момент «Ференцварош» провел в национальном чемпионате 5 игр и возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что команда Сергея Реброва станет соперником киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.