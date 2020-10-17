Тарас КАБАНОВ: «С Луческу Динамо показывает лучший уровень футбола»

Бывший форвард сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением о поединках 6-го тура УПЛ «Шахтер» — «Львов» и «Рух» — «Динамо».
«Львов» не показывает игру, которая может помочь им отобрать очки у «Шахтера». Думаю, в этой паре без вариантов. «Горняки» добудут уверенную победу.
С приходом на пост главного тренера Мирчи Луческу, «Динамо» показывает намного лучше уровень футбола, чем был до этого. Тем не менее хозяева просто так не сдадутся…», — считает Кабанов.
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Источник — zbirna.com
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