В поединке 7-го тура Первой лиги Украины «Верес» дома обыграл тернопольскую «Ниву» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Верес» — «Нива» — 3:1
Голы: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 — Кисленко, 54
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Верес).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
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Источник — ФК Верес
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