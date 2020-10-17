7-й тур
Верес
3 : 1
Нива Т
16.10.2020, FT

Верес — Нива — 3:1. Видео голов и обзор матча

Хозяева одержали уверенную победу в поединке 7-го тура Первой лиги

  • 17.10.2020 09:13
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Верес — Нива — 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Верес

В поединке 7-го тура Первой лиги Украины «Верес» дома обыграл тернопольскую «Ниву» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Верес» — «Нива» — 3:1
Голы: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 — Кисленко, 54

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
65' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Верес).
54' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
5' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
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Источник — ФК Верес

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