В поединке 7-го тура Первой лиги Украины «Оболонь» дома сыграла вничью с «Николаевом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Оболонь» — «Николаев» — 1:1
Голы: Батальский, 48 — Яворский, 76
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Яворский (Николаев).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
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Источник — ФК Оболонь-Бровар
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