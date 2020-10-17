Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы потеряли Виллиана»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как строится его новая команда после кадровых изменений в межсезонье.

«Любая команда, которая собирается бороться за трофеи в чемпионате и Лиге Чемпионов, а также успешно выступать в Кубке Англии и пройти этот сезон уверенно, должна иметь больше одного игрока на каждую позицию. В атаке должна быть конкуренция, и у нас она была в прошлом году».

Мы потеряли Виллиана, потеряли Педро, Батшуайи, но мы приобрели новых игроков, которые составляют конкуренцию тем, кто уже был в составе, в плане численности, качества игры, вариантов в составе, и, конечно, ты стараешься выпускать их, потому что команда должна прогрессировать», — отметил Лэмпард.