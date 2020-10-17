Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы потеряли Виллиана»

Но в «Челси» пришло много новых игроков, отметил наставник «синих»

  • 17.10.2020 08:40
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы потеряли Виллиана»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как строится его новая команда после кадровых изменений в межсезонье.

«Любая команда, которая собирается бороться за трофеи в чемпионате и Лиге Чемпионов, а также успешно выступать в Кубке Англии и пройти этот сезон уверенно, должна иметь больше одного игрока на каждую позицию. В атаке должна быть конкуренция, и у нас она была в прошлом году».

Мы потеряли Виллиана, потеряли Педро, Батшуайи, но мы приобрели новых игроков, которые составляют конкуренцию тем, кто уже был в составе, в плане численности, качества игры, вариантов в составе, и, конечно, ты стараешься выпускать их, потому что команда должна прогрессировать», — отметил Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

(9 голосов)

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Комментарии
    rezuxinmisha
    online
      rezuxinmisha, 17.10.2020 09:52
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
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    rezuxinmisha
    online
      rezuxinmisha, 17.10.2020 09:52
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
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