Александр КУЧЕР: «Хотелось бы лучшей реализации. Много не забиваем»

Наставник «Металла» подвел итоги победы над «Ярудом» (3:0)

  • 17.10.2020 08:22
  • 201 просмотр
  • 0 комментариев
Александр КУЧЕР: «Хотелось бы лучшей реализации. Много не забиваем»
© ФК Металл. Александр Кучер

Главный тренер «Металла» Александр Кучер прокомментировал победу над «Ярудом» (3:0) в поединке 7-го тура Второй лиги Украины.

«Хотелось бы, чтобы получше была реализация, все-таки много не забиваем. Потому что имели даже не полумоменты, а, можно сказать, стопроцентные моменты. Их надо реализовывать, тем более, в начале матча, когда еще счет 0:0, чтобы не придавать игре нервозности. Сразу реализуй там пару своих моментов — и было бы спокойнее.

После перерыва немного сбавили обороты. Почувствовали уверенность, понимали уже, что игра дается. Поэтому появилась небольшая расслабленность. Хорошо, что забили третий мяч и довели дело до уверенной победы.

Замены? Они были плановыми, дали ребятам поиграть. Все тренируются, все хорошо выглядят, доставляют мне приятную головную боль при выборе, кого выпускать на поле. Некоторые футболисты остались в Харькове, будут готовиться к следующей игре. В субботу у команды выходной, а в воскресенье начнем подготовку к матчу с «Энергией», — отметил Кучер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металл

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности