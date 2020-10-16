7-й тур
Таврия
2 : 1
Черкащина
16.10.2020, FT

Металл всухую разгромил Яруд, Таврия переиграла Черкащину

Харьковская команда одержала очередную победу во Второй лиге Украины

  • 16.10.2020 17:14
  • 1532 просмотра
  • 2 комментария
Металл всухую разгромил Яруд, Таврия переиграла Черкащину
© ФК Металл

Харьковский «Металл» на выезде обыграл «Яруд» со счетом 3:0 в поединке 7-го тура Второй лиги Украины. Дублем отметился Егор Демченко, еще один гол забил Владислав Нехтий.

После 7-ми сыгранных туров в активе «Металла» 21 очко.

«Яруд» — «Металл» — 0:3
Голы: Владислав Нехтий, Егор Демченко (дубль)

«Таврия» – «Черкащина» – 2:1

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Источник — ФК Металл

(1 голос)

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Комментарии
    Dosik
      Dosik, 16.10.2020 19:02
    +1
    Поки все йде добре!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 16.10.2020 17:44
    +2
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 16.10.2020 17:44
    +2
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 16.10.2020 19:02
    +1
    Поки все йде добре!
    Ссылка
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