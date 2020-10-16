Металл всухую разгромил Яруд, Таврия переиграла Черкащину

Харьковский «Металл» на выезде обыграл «Яруд» со счетом 3:0 в поединке 7-го тура Второй лиги Украины. Дублем отметился Егор Демченко, еще один гол забил Владислав Нехтий.
После 7-ми сыгранных туров в активе «Металла» 21 очко.
«Яруд» — «Металл» — 0:3
Голы: Владислав Нехтий, Егор Демченко (дубль)
«Таврия» – «Черкащина» – 2:1
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Источник — ФК Металл
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