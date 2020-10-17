В поединке 7-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на выезде разгромил «Ним» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ним» — ПСЖ — 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (ПСЖ).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|13'
|Лоик Ландре (Ним) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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