Дубль Мбаппе. ПСЖ разорвал на части Ним и стал лидером Лиги 1

В другом матче «Дижон» и «Ренн» разошлись миром, забив по одному голу

  • 17.10.2020 00:23
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Дубль Мбаппе. ПСЖ разорвал на части Ним и стал лидером Лиги 1
© Twitter. Килиан Мбаппе

16 октября состоялись два стартовых матча 7-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» разорвал на части «Ним» (4:0) и стал лидером Лиги 1 (15 очков). Дубль оформил Килиан Мбаппе. Теперь у него в активе 4 гола и 4 голевых передачи в 4 играх.

В другом матче «Дижон» и «Ренн» разошлись миром, забив по одному голу (1:1).

Лига 1. 7-й тур

«Дижон» – «Ренн» – 1:1

Голы: Бальде, 53 – Террье, 24.

«Ним» – «ПСЖ» – 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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