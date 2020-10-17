Дубль Мбаппе. ПСЖ разорвал на части Ним и стал лидером Лиги 1

16 октября состоялись два стартовых матча 7-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» разорвал на части «Ним» (4:0) и стал лидером Лиги 1 (15 очков). Дубль оформил Килиан Мбаппе. Теперь у него в активе 4 гола и 4 голевых передачи в 4 играх.

В другом матче «Дижон» и «Ренн» разошлись миром, забив по одному голу (1:1).

Лига 1. 7-й тур

«Дижон» – «Ренн» – 1:1

Голы: Бальде, 53 – Террье, 24.

«Ним» – «ПСЖ» – 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Турнирная таблица Лиги 1