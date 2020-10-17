Дубль Мбаппе. ПСЖ разорвал на части Ним и стал лидером Лиги 1

16 октября состоялись два стартовых матча 7-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» разорвал на части «Ним» (4:0) и стал лидером Лиги 1 (15 очков). Дубль оформил Килиан Мбаппе. Теперь у него в активе 4 гола и 4 голевых передачи в 4 играх.
В другом матче «Дижон» и «Ренн» разошлись миром, забив по одному голу (1:1).
Лига 1. 7-й тур
«Дижон» – «Ренн» – 1:1
Голы: Бальде, 53 – Террье, 24.
«Ним» – «ПСЖ» – 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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