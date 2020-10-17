Первая лига. Красивый камбек помог Черноморцу сохранить первое место

11-го октября состоялось семь матчей седьмого тура Первой лиги

  • 17.10.2020 07:04
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Первая лига. Красивый камбек помог Черноморцу сохранить первое место
© ФК Черноморец

Сразу скажем, что поединок «Альянс» - «Полесье» не состоялся в связи с тем, что в команде из Липовой Долины произошла вспышка коронавируса (на данный момент 14 футболистов «Альянса» находятся на самоизоляции). К слову, «Полесье» остается одной из трех команд Первой лиги, которые еще не проигрывали.

Самые зрелищные матчи состоялись в Краматорске, Ровно и Одессе, но сначала – о поединках, в которых не было ярких развязок.

«Оболонь» в Киеве отобрала очки у «Николаева», который после стартовых туров оказался вверху турнирной таблицы. «Пивовары» вышли вперед благодаря голу Александра Батальского, но Вадим Яворский восстановил статус-кво. В итоге «пивовары» и «корабелы» сыграли вничью 1:1. Если «Николаев» новый сезон начал хорошо, то от «Оболони» ее руководство и фанаты требуют большего. Так, накануне поединка с николаевской командой в СМИ появилась информация, что в случае поражения наставника киевлян Валерия Иващенко могут отправить в отставку, а его заменит Павел Яковенко. Первая часть этой информации подтвердилась – даже ничьей руководству «Оболони» хватило для того, чтобы отправить в отставку Иващенко.

В битве с «Прикарпатьем» «ВПК-Агро» сумел добыть вторую победу в сезоне. Увезти три очка из Ивано-Франковска «агрономам» позволил гол Владислава Горбаченко в середине второго тайма.

Многого ждали от игры «Волынь» - «Металлист 1925». В дуэли команд, которые в прошлом сезоне боролись за повышение в классе, сильнейший определен не был. Но самое примечательное, что в этой встрече не было забитых мячей. Интересно, что после семи туров харьковчане еще не разу не проигрывали.

Также двумя «зеро» на табло отличились футболисты «Горняка-Спорт» и «Агробизнеса». Эти команды также начали сезон весьма неплохо и наверняка любому из клубов победа была бы на вес золота, но в данной ситуации ничья все же лучше, чем поражение. В Горишних Плавнях была зафиксирована также нулевая ничья. Для «агрономов» это первая мировая в чемпионате.

Настоящее футбольное шоу получилось в Ровно, где «Вересу», который достаточно бодро начал сезон, удалось победить тернопольскую «Ниву». К 54-й минуте счет в матче был 1:1 после того, как голами обменялись Роберт Гегедош и Сергей Кисленко. Но затем «народная команда» включилась и отправила два мяча в ворота гостей. Сначала точно пробил Сергей Петько, а затем Гегедош оформил дубль. Интересно, что Роберт в этом матче забивал спустя пять минут после стартового свистка судьи и за пять минут до завершения основного времени встречи. Так сказать, Гегедош открыл и закрыл матч, который завершился со счетом 3:1 в пользу ровенской команды.

Добыл первую победу в сезоне «Авангард». И сделали это краматорчане достаточно эффектно. Быстро открыв счет в матче с херсонским «Кристаллом» после гола Тимура Пограничного и получив численное превосходство, «Авангард», казалось, доводил дело до победы с минимальным счетом. Но! Гости сумели сравнять счет на 90-й минуте после гола Ивана Глывого. Можно было подумать, что после такого «холодного душа» краматорчане опустят руки и согласятся с ничьей, но не тут-то было. Уже на 90+5-й минуте Юрий Сеницкий головой отличился победным голом и принес «Авангарду» дебютную победу в текущем сезоне! Также это первая виктория для Алексея Городова в качестве главного тренера в матчах Первой лиги.

Ну, а героями тура стали футболисты «Черноморца». Одесситы просто-таки на характере вытащили поединок против «Кремня». Команда из Кременчуга выиграла первый тайм благодаря голу Сергея Билоуса. Но на 60-й минуте Артем Ковбаса вернул поединку статус-кво. И уже на 90+4-й минуте Владислав Бугай своим точным ударом принес победу «морякам»! Сергей Ковалец вместе с «Черноморцем» снова победил и продолжил беспроигрышную серию. Одесситы с 15 очками остались лидерами Первой лиги и тем самым показали, что в этом сезоне команда с берега Черного моря будет одним из главных фаворитов на повышение в классе и выход в УПЛ!

Первая лига. 7-й тур.

11 октября, пятница.

«Альянс» - «Полесье» - не состоялся

«Горняк-Спорт» - «Агробизнес» - 0:0

«Верес» - «Нива» Тернополь – 3:1
Голы: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 – Кисленко, 54.

«Прикарпатье» - «ВПК-Агро» - 0:1
Гол: Горбаченко, 67

«Волынь» - «Металлист 1925» - 0:0

«Авангард» - «Кристалл» - 2:1
Голы: Пограничный, 3, Сеницкий, 90+5 – Глывый, 90.
Удаление: Бородай, 35 (К).

«Оболонь» - «Николаев» - 1:1
Голы: Батальский, 48 – Яворский, 76.

«Черноморец» - «Кремень» - 2:1
Голы: Ковбаса, 60, Бугай, 90+4 – Билоус, 30.

Турнирная таблица Первой лиги

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Дмитрий Котков, Sport.ua

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