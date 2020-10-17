Артем БЕСЕДИН: «На Арене Львов круто. Это лучше секса»

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал об атмосфере на трибунах «Арені Львов».

«Вызов в сборную для меня, скорее всего, поощрение и какая-то награда. За клуб выходишь, работаешь, забиваешь. Тренеры смотрят и вызывают тех, кто в самой лучшей форме находится. Если вы не были на «Арене Львов» и не стояли на поле, мне трудно вам что-то объяснять и как-то передать эти ощущения. Это лучше секса. Там действительно круто. Тренерский штаб, в частности, Шевченко сделал атмосферу в команде. Есть свои традиции, правила, и он их внес в сборную».

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