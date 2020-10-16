Артем БЕСЕДИН: «В следующем месяце начну тренироваться»

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин в октябре-ноябре сможет начать тренировки вместе с командой после того, как истечет срок его дисквалификации за допинг.
«С одной стороны, это золотое время, а с другой — очень обидно. Вдвойне обидно, что ты тут никаким боком. Это жизнь. Я точно знаю, что если бы я не смог пройти это время, я бы не попал в эту ситуацию. Бог дает такие трудности только тем, кто может их пройти».
«Я уже в следующем месяце начну тренироваться (с «Динамо»). Подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную через 5 минут. Многие говорят, что я карантин и создал, Евро-2020 перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу — перенесли Евро-2020».
«Конечно, плохо, что так — люди болеют и умирают», — сказал Беседин в интервью Footballhub.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
Не благодари девчуля
Maks7777, твоєї думки ніхто не питав.
Фубля -і в Африці фубля.
Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
Не благодари девчуля
Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
О,йопт, так это он евро перенёс на 21 год из-за своей дисквалификации...
О,йопт, так это он евро перенёс на 21 год из-за своей дисквалификации...
Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
Не благодари девчуля
Maks7777, твоєї думки ніхто не питав.
Фубля -і в Африці фубля.
Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
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