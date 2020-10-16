Артем БЕСЕДИН: «В следующем месяце начну тренироваться»

Игрок вскоре сможет присоединиться к команду

  • 16.10.2020 11:31
  • 1708 просмотров
  • 14 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «В следующем месяце начну тренироваться»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Киев Артем Беседин в октябре-ноябре сможет начать тренировки вместе с командой после того, как истечет срок его дисквалификации за допинг.

«С одной стороны, это золотое время, а с другой — очень обидно. Вдвойне обидно, что ты тут никаким боком. Это жизнь. Я точно знаю, что если бы я не смог пройти это время, я бы не попал в эту ситуацию. Бог дает такие трудности только тем, кто может их пройти».

«Я уже в следующем месяце начну тренироваться (с «Динамо»). Подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную через 5 минут. Многие говорят, что я карантин и создал, Евро-2020 перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу — перенесли Евро-2020».

«Конечно, плохо, что так — люди болеют и умирают», — сказал Беседин в интервью Footballhub.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 12:56
    0
    что-то быстро постарел беседка, на лет тридцать выглядит
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:52
    -1
    Alex323, 16.10.2020 12:33
    Мірча покаже, чи корисний цей
    Турчинов снова брёвна отбеливает
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 12:38
    +2
    Очередное бревно из днонамы.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:34
    0
    ( продовження)форвард Динамо.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:33
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 12:27
    «всеровно»
    Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
    Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
    Так ответь голубой кот ??
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:33
    +2
    jekаfunny, 16.10.2020 12:30
    « не кто»
    Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
    Не благодари девчуля
    Кот нетрадиционный ,как ты успеваешь тут редактором работать на другой ветке приставать к дырявым голубиную песню поёшь ?
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:33
    +1
    Мірча покаже, чи корисний цей
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:31
    +1
    Знову фубля вилізла і гівно кидає.
    Maks7777, твоєї думки ніхто не питав.
    Фубля -і в Африці фубля.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 12:30
    -1
    Maks7777, 16.10.2020 12:22
    ,можешь допинга снова припить,толку то от тебя всеровно нет,не кто и не заметил что тебя не было
    « не кто»
    Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
    Не благодари девчуля
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 12:27
    0
    Maks7777, 16.10.2020 12:22
    ,можешь допинга снова припить,толку то от тебя всеровно нет,не кто и не заметил что тебя не было
    «всеровно»
    Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
    Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:22
    -1
    ,можешь допинга снова припить,толку то от тебя всеровно нет,не кто и не заметил что тебя не было
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.10.2020 12:06
    -1
    onco-clown, 16.10.2020 11:50
    Никогда не понимал в чем ценность данного форварда, не так уж часто забивал.
    В последнем сезоне провел 13 матчей, забил 8 голов. Но не в голах дело. Он изматывает защиту соперника и отвлекает от работы вингеров и атакующих полузащитников.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 16.10.2020 11:59
    +3
    А кто это? знакомое лицо....
    О,йопт, так это он евро перенёс на 21 год из-за своей дисквалификации...
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 16.10.2020 11:50
    +3
    Никогда не понимал в чем ценность данного форварда, не так уж часто забивал.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 16.10.2020 11:59
    +3
    А кто это? знакомое лицо....
    О,йопт, так это он евро перенёс на 21 год из-за своей дисквалификации...
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 16.10.2020 11:50
    +3
    Никогда не понимал в чем ценность данного форварда, не так уж часто забивал.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 12:38
    +2
    Очередное бревно из днонамы.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:33
    +2
    jekаfunny, 16.10.2020 12:30
    « не кто»
    Ты два раза пытался угадать какие слова пишутся слитно , а какие раздельно , но оба раза сел в лужу « все равно» и « никто»
    Не благодари девчуля
    Кот нетрадиционный ,как ты успеваешь тут редактором работать на другой ветке приставать к дырявым голубиную песню поёшь ?
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:33
    +1
    Мірча покаже, чи корисний цей
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:31
    +1
    Знову фубля вилізла і гівно кидає.
    Maks7777, твоєї думки ніхто не питав.
    Фубля -і в Африці фубля.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 12:56
    0
    что-то быстро постарел беседка, на лет тридцать выглядит
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 12:34
    0
    ( продовження)форвард Динамо.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:33
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 12:27
    «всеровно»
    Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
    Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
    Так ответь голубой кот ??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 12:27
    0
    Maks7777, 16.10.2020 12:22
    ,можешь допинга снова припить,толку то от тебя всеровно нет,не кто и не заметил что тебя не было
    «всеровно»
    Это перл в коллекцию « ихниее» и « емеем»
    Интересно , а есть допинг повышающий грамотность хоть до уровня младшеклассника ? Тебе бы не помешал такой
    Ссылка
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