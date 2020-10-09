Стало известно, когда Беседин сможет приступить к тренировкам с Динамо

Артему осталось ждать не так много

  • 09.10.2020 10:58
  • 3304 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, когда Беседин сможет приступить к тренировкам с Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сможет присоединиться к тренировкам со столичной командой 19 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-беги».
 
Напомним, дисквалификация Беседина истекает 19 декабря 2020 года и тогда он сможет полноценно вернуться на поле, но к этой дате киевляне уже сыграют все официальные матчи календарного года.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.10.2020 12:12
    0
    Оч удивлюсь если мореход прибегнет к его услугам, мб будет гармаш - 2 и тут уже ни к селу и сплавить не куда
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 09.10.2020 11:17
    -1
    Ну это если на вечерину не позовут..
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    Sauron
    online
      Sauron, 09.10.2020 11:07
    0
    Ну хоть в двусторонках поиграет, а то вообще забудет что это за спорт такой
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.10.2020 12:12
    0
    Оч удивлюсь если мореход прибегнет к его услугам, мб будет гармаш - 2 и тут уже ни к селу и сплавить не куда
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 09.10.2020 11:07
    0
    Ну хоть в двусторонках поиграет, а то вообще забудет что это за спорт такой
    Ссылка
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