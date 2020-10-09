Стало известно, когда Беседин сможет приступить к тренировкам с Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сможет присоединиться к тренировкам со столичной командой 19 октября. Об этом сообщает телеграм-канал «Бей-беги».



Напомним, дисквалификация Беседина истекает 19 декабря 2020 года и тогда он сможет полноценно вернуться на поле, но к этой дате киевляне уже сыграют все официальные матчи календарного года.

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