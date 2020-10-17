Юрий КЛИМЧУК: «Постараемся пробить Бущана»

Полузащитник «Руха» с нетерпением ждет матч против «Динамо»

  • 17.10.2020 03:58
  • 28 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий КЛИМЧУК: «Постараемся пробить Бущана»
© ФК Рух. Юрий Климчук

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук поделился ожиданиями от встречи с киевским «Динамо».

«Мы очень ждем игру с «Динамо», потому что против такой команды стремится сыграть каждый футболист. Хотелось бы проявить себя с наилучшей стороны. Готовимся по полной. Настраиваем себя на хорошую игру. Надеемся, у нас все получится. Мы будем играть в свою игру и постараемся не дать «динамовцам» проявить свои лучшие качества. Для нас это самая главная задача. В «Динамо» обычно играют лучшие футболисты из Украины и из-за границы. У них на каждой позиции хороший игрок. Выделить в целом могу всю команду. В «Динамо» - очень хороший голкипер Георгий Бущан, но, как говорится, каждый вратарь пропускает голы. Посмотрю несколько видео с его сейвами. Постараемся пробить его».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 17.10.2020 04:13
    0
    По печени!?)
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 17.10.2020 04:13
    0
    По печени!?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности