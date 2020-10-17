Юрий КЛИМЧУК: «Постараемся пробить Бущана»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук поделился ожиданиями от встречи с киевским «Динамо».

«Мы очень ждем игру с «Динамо», потому что против такой команды стремится сыграть каждый футболист. Хотелось бы проявить себя с наилучшей стороны. Готовимся по полной. Настраиваем себя на хорошую игру. Надеемся, у нас все получится. Мы будем играть в свою игру и постараемся не дать «динамовцам» проявить свои лучшие качества. Для нас это самая главная задача. В «Динамо» обычно играют лучшие футболисты из Украины и из-за границы. У них на каждой позиции хороший игрок. Выделить в целом могу всю команду. В «Динамо» - очень хороший голкипер Георгий Бущан, но, как говорится, каждый вратарь пропускает голы. Посмотрю несколько видео с его сейвами. Постараемся пробить его».