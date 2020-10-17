СЛОБОДЯН: «Я разочарован. Держать тренеров не имеем морального права»

7-й тур Первой лиги Украины принес отставку: с поста главного тренера киевской «Оболони» ушел Валерий Иващенко. После финального свистка матча «Оболони» с «Николаевом» (1:1) президент киевского клуба Александр Слободян устроил разбор полетов прямо в подтрибунном помещении.

Слободян высказал недовольство результатами и игрой команды, после чего отметил, что необходимо делать изменения в тренерском штабе.

«Сплошной брак, я этого не могу понять. Нет рисунка игры. Я разочарован. Поэтому будем менять ситуацию. К сожалению, и первого, и второго тренера мы держать не имеем морального права. Второй не помогает, а первый, получилось, что рано», – сказал Слободян футболистам «Оболони».