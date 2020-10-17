СЛОБОДЯН: «Я разочарован. Держать тренеров не имеем морального права»

Президент «Оболони» принял кардинальное решение

  • 17.10.2020 02:42
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  • 1 комментарий
СЛОБОДЯН: «Я разочарован. Держать тренеров не имеем морального права»
© ФК Оболонь. Александр Слободян

7-й тур Первой лиги Украины принес отставку: с поста главного тренера киевской «Оболони» ушел Валерий Иващенко. После финального свистка матча «Оболони» с «Николаевом» (1:1) президент киевского клуба Александр Слободян устроил разбор полетов прямо в подтрибунном помещении.

Слободян высказал недовольство результатами и игрой команды, после чего отметил, что необходимо делать изменения в тренерском штабе.

«Сплошной брак, я этого не могу понять. Нет рисунка игры. Я разочарован. Поэтому будем менять ситуацию. К сожалению, и первого, и второго тренера мы держать не имеем морального права. Второй не помогает, а первый, получилось, что рано», – сказал Слободян футболистам «Оболони».

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 17.10.2020 02:55
    0
    Олександр Вячеславович - крутий олігарх, крутий норовом. Проукраїнський, державницький олігарх. Не один такий, і не найбагатший з числа патріотичної частини олігархів (у Порошенка власності більше) - але рухівець справжній.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 17.10.2020 02:55
    0
    Олександр Вячеславович - крутий олігарх, крутий норовом. Проукраїнський, державницький олігарх. Не один такий, і не найбагатший з числа патріотичної частини олігархів (у Порошенка власності більше) - але рухівець справжній.
    Ссылка
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