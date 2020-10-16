Ужасный старт. Клуб Первой лиги решил отправить главного тренера в отставку

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко отправлен в отставку.
Об этом кадровом решении клуба стало известно после матча 7-го тура Первой лиги против «Николаева» (1:1).
Президент пивоваров Александр Слободян решил, что Иващенко больше не заслуживает доверия, поскольку киевляне занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги (5 матчей, 4 очка).
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Источник — Футбол 1/2/3
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