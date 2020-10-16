В субботу, 17-го октября, состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и «Колос» из Ковалёвки.
Встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Харькова Анатолий Абдула даст стартовій свисток в 19:30.
«Заря» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Поединок в Запорожье будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос».
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Источник — Sport.ua
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