В субботу, 17-го октября, состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором сыграют луганская «Заря» и «Колос» из Ковалёвки.

Встреча пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Харькова Анатолий Абдула даст стартовій свисток в 19:30.

«Заря» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Поединок в Запорожье будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос».