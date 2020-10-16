ATP Санкт-Петербург. Стали известны все полуфиналисты

В пятницу на хардовом турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге прошли матчи 1/4 финала.
ATP Санкт-Петербург. 1/4 финала
Рейлли Опелка – Борна Чорич [7] – 6:7(3), 3:6
Карен Хачанов [4] – Милош Раонич [6] – 1:6, 6:7(1)
Кэмерон Норри – Андрей Рублев [3] – 2:6, 1:6
Стэн Вавринка [5] – Денис Шаповалов [2] – 4:6, 5:7
Пары 1/2 финала
Борна Чорич [7] – Милош Раонич [6]
Андрей Рублев [3] – Денис Шаповалов [2]
Полуфинальные встречи состоятся в субботу. Действующий победитель Даниил Медведев покинул турнир в 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.