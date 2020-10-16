ATP Санкт-Петербург. Стали известны все полуфиналисты

За путевку в финал сразятся лишь сеяные теннисисты

  • 16.10.2020 21:14
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ATP Санкт-Петербург. Стали известны все полуфиналисты
© ATP. Борна Чорич

В пятницу на хардовом турнире ATP-500 в Санкт-Петербурге прошли матчи 1/4 финала.

ATP Санкт-Петербург. 1/4 финала
 
 Рейлли Опелка –  Борна Чорич [7] – 6:7(3), 3:6
 Карен Хачанов [4] –  Милош Раонич [6] – 1:6, 6:7(1)
  
 Кэмерон Норри –  Андрей Рублев [3] – 2:6, 1:6
 Стэн Вавринка [5] –  Денис Шаповалов [2] – 4:6, 5:7

Пары 1/2 финала

 Борна Чорич [7] –  Милош Раонич [6] 
 Андрей Рублев [3] –  Денис Шаповалов [2] 

Полуфинальные встречи состоятся в субботу. Действующий победитель Даниил Медведев покинул турнир в 1/8 финала.

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Источник — Sport.ua

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