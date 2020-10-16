ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

В субботу, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Минай - Мариуполь 2,88 - 3,37 - 2,37
17:00. Рух - Динамо Киев 11,61 - 5,96 - 1,25
17:00. Шахтер - ФК Львов 1,14 - 8,40 - 17,83
14:30. Заря - Колос 1,80 - 3,70 - 4,60
14:30. Эвертон - Ливерпуль 4,30 - 4,10 - 1,80
17:00. Челси - Саутгемптон 1,50 - 4,70 - 6,60
19:30. Манчестер Сити - Арсенал 1,50 - 4,90 - 5,80
22:00. Ньюкасл - Манчестер Сити 4,80 - 4,40 - 1,70
17:00. Сельта - Атлетико 5,10 - 3,40 - 1,80
19:30. Реал Мадрид - Кадис 1,20 - 6,70 - 13,60
22:00. Хетафе - Барселона 5,30 - 3,70 - 1,70
16:00. Наполи - Аталанта 2,40 - 3,80 - 2,80
19:00. Интер - Милан 2,30 - 3,55 - 3,15
19:00. Сампдория - Лацио 3,45 - 3,55 - 2,10
21:45. Кротоне - Ювентус 7,90 - 4,75 - 1,40
Виталий Петровский, Sport.ua
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