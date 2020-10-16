Маттиа ПЕРИН: «Убежден, коронавирус был создан в лаборатории»

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин, который в конце августа заразился коронавирусом, считает, что Covid-19 был создан в лаборатории:
«Я убежден, что коронавирус был создан в лаборатории, а не передался от животных.
Однако люди, которые говорят, что вирус не опасен, или отрицают его существование, совсем не соображают.
Боюсь ли я? Мы, спортсмены, все ипохондрики, тело – это наш рабочий инструмент, и мы всегда работаем над тем, чтобы оно было в идеальном состоянии.
Если брать травмы, то это не одно и то же, что и болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, словно неизвестный враг».
Источник — Goal.com
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Так давайте спросим шалаву с трипаком, что она думает за происхождение свой болячки.
Якось вони по-дебільнлму винайдені. Чи не так?
Хто спішить-той людей смішить.
Якось вони по-дебільнлму винайдені. Чи не так?
Хто спішить-той людей смішить.
Так давайте спросим шалаву с трипаком, что она думает за происхождение свой болячки.
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