Маттиа ПЕРИН: «Убежден, коронавирус был создан в лаборатории»

Голкипер «Дженоа» сам перенес болезнь

  • 16.10.2020 19:34
  • 997 просмотров
  • 9 комментариев
Маттиа ПЕРИН: «Убежден, коронавирус был создан в лаборатории»
© twitter.com/GenoaCFC. Маттиа Перин

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин, который в конце августа заразился коронавирусом, считает, что Covid-19 был создан в лаборатории:

«Я убежден, что коронавирус был создан в лаборатории, а не передался от животных.

Однако люди, которые говорят, что вирус не опасен, или отрицают его существование, совсем не соображают.

Боюсь ли я? Мы, спортсмены, все ипохондрики, тело – это наш рабочий инструмент, и мы всегда работаем над тем, чтобы оно было в идеальном состоянии.

Если брать травмы, то это не одно и то же, что и болезнь. Это во всех смыслах разные вещи. Болезнь коварна, словно неизвестный враг».

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Источник — Goal.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 20:24
    0
    Александр Шевченко, 16.10.2020 19:52
    Безсимптомная пандемия это, Перрин. Да, именно, безсимптомная, а не реальная, ведь у 80 процентов населения этот вирус проходит без симптомов или в легкой форме и только у 20 процентов либо средняя, либо тяжелая форма. Мир погрузился в хаос безсимптомной пандемии, и не надо про Бергамо и трупы на машинах, сами итальянцы те трупы не видели.
    Трупы и гроба Бергамо это фото утоплеников крушения судна 2019 года у берегов Италии.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 16.10.2020 20:13
    -1
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 19:51
    он спортсмен, здорового человека этот ковид не пробьёт, а у меня соседка алкашка умерла от него. скольким она ещё не успела насосать, потеря потерь
    Повезло тем кто рисует статистику, а могла бы умереть от цирроза и все, минус один. Хотя судя по всему в жертвы этого бессимптомного вируса записывают всех, даже ДТП
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 16.10.2020 20:08
    0
    Еще один диванный эксперт, с чего этот Маттиа сделал свой вывод? Активно изучал геном вирусов и отличает исскуственно созданные от естесственных? или общался с известными признаныи учеными, которые его это исследовали. Нет, он просто им переболел.
    Так давайте спросим шалаву с трипаком, что она думает за происхождение свой болячки.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 19:57
    -1
    StrikeX, 16.10.2020 19:52
    У когось температра, а у когось двохстороння пневмонія з тромбозом легеневої артерії. Тут кому як "пощастить".
    И какая вероятность у человека пневмонии из-за этого вируса? Если у 80 процентов вирус без симптомов или в легкой форме и 20 процентов в тяжелой или средней? Простая математика, высчитай, пожалуйста.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 16.10.2020 19:52
    +3
    Valera35, 16.10.2020 19:44
    У чувака была слегка повышенная температура. Капец опасный вирус. Мыфсеумрем
    У когось температра, а у когось двохстороння пневмонія з тромбозом легеневої артерії. Тут кому як "пощастить".
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 19:52
    -1
    Безсимптомная пандемия это, Перрин. Да, именно, безсимптомная, а не реальная, ведь у 80 процентов населения этот вирус проходит без симптомов или в легкой форме и только у 20 процентов либо средняя, либо тяжелая форма. Мир погрузился в хаос безсимптомной пандемии, и не надо про Бергамо и трупы на машинах, сами итальянцы те трупы не видели.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 19:51
    0
    Valera35, 16.10.2020 19:44
    У чувака была слегка повышенная температура. Капец опасный вирус. Мыфсеумрем
    он спортсмен, здорового человека этот ковид не пробьёт, а у меня соседка алкашка умерла от него. скольким она ещё не успела насосать, потеря потерь
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.10.2020 19:45
    +1
    Цікаво, що срашня вже має аж дві "вакцини" від Covid, a сьогодні у них вже було більше 15000 захворівших.
    Якось вони по-дебільнлму винайдені. Чи не так?
    Хто спішить-той людей смішить.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 16.10.2020 19:44
    -4
    У чувака была слегка повышенная температура. Капец опасный вирус. Мыфсеумрем
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 16.10.2020 19:52
    +3
    Valera35, 16.10.2020 19:44
    У чувака была слегка повышенная температура. Капец опасный вирус. Мыфсеумрем
    У когось температра, а у когось двохстороння пневмонія з тромбозом легеневої артерії. Тут кому як "пощастить".
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 16.10.2020 19:45
    +1
    Цікаво, що срашня вже має аж дві "вакцини" від Covid, a сьогодні у них вже було більше 15000 захворівших.
    Якось вони по-дебільнлму винайдені. Чи не так?
    Хто спішить-той людей смішить.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 20:24
    0
    Александр Шевченко, 16.10.2020 19:52
    Безсимптомная пандемия это, Перрин. Да, именно, безсимптомная, а не реальная, ведь у 80 процентов населения этот вирус проходит без симптомов или в легкой форме и только у 20 процентов либо средняя, либо тяжелая форма. Мир погрузился в хаос безсимптомной пандемии, и не надо про Бергамо и трупы на машинах, сами итальянцы те трупы не видели.
    Трупы и гроба Бергамо это фото утоплеников крушения судна 2019 года у берегов Италии.
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 16.10.2020 20:08
    0
    Еще один диванный эксперт, с чего этот Маттиа сделал свой вывод? Активно изучал геном вирусов и отличает исскуственно созданные от естесственных? или общался с известными признаныи учеными, которые его это исследовали. Нет, он просто им переболел.
    Так давайте спросим шалаву с трипаком, что она думает за происхождение свой болячки.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 19:51
    0
    Valera35, 16.10.2020 19:44
    У чувака была слегка повышенная температура. Капец опасный вирус. Мыфсеумрем
    он спортсмен, здорового человека этот ковид не пробьёт, а у меня соседка алкашка умерла от него. скольким она ещё не успела насосать, потеря потерь
    Ссылка
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