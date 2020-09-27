Матч Серии А Наполи – Дженоа начнется на 3 часа позже, чем планировалось

Сегодня в рамках второго тура Серии А «Наполи» сыграет с «Дженоа». Поединок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Однако руководство Серии А приняло решение перенести матч на 3 часа. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Причиной такого решения стало то, что накануне голкипер «Дженоа» Маттиа Перин сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся команда сдала повторные тесты, результаты которых в «Дженоа» не успеют получить к 16:00.