Матч Серии А Наполи – Дженоа начнется на 3 часа позже, чем планировалось

Ранее у вратаря «Дженоа» Маттиа Перина выявили коронавирус

  • 27.09.2020 12:04
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Матч Серии А Наполи – Дженоа начнется на 3 часа позже, чем планировалось
© twitter.com/GenoaCFC. Маттиа Перин

Сегодня в рамках второго тура Серии А «Наполи» сыграет с «Дженоа». Поединок должен был начаться в 16:00 по Киеву.

Однако руководство Серии А приняло решение перенести матч на 3 часа. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Причиной такого решения стало то, что накануне голкипер «Дженоа» Маттиа Перин сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся команда сдала повторные тесты, результаты которых в «Дженоа» не успеют получить к 16:00.

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Источник — Corriere dello Sport

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