«Интер» на стадионе «Сан-Сиро» принимает «Милан» в поединке 4-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 17.10.2020. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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