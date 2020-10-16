В субботу, 17 октября «Наполи» в четвертом туре Серии А дома примет «Аталанту». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».

«Наполи» - «Аталанта». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

После 3 туров «Аталанта» делит лидерство с «Миланом» с 9 очками в активе. У «Наполи» 5 баллов и восьмое место.