Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Саутгемптон

В субботу, 17-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» сыграет против «Саутгемптона».
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», арбитр из Мерсисайда Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 17:00.
«Челси» – «Саутгемптон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Встречу в Лондоне можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Илья Береза, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.