Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Саутгемптон

В субботу, 17-го октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» сыграет против «Саутгемптона».

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», арбитр из Мерсисайда Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 17:00.

«Челси» – «Саутгемптон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Встречу в Лондоне можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Setanta Sports».