Юрий МОРОЗ: «Нужно поддержать Нещерета. Ошибаются все»

Наставник молодежной команды «Динамо» Юрий Мороз прокомментировал выездную игру своих подопечных против львовского «Руха», в которой динамовцы уступили со счетом 1:3.
- «Рух» можно только поздравить с победой. Игра и результат – это разные вещи сегодня. Нам нужно поддержать Нещерета в ситуации, которая произошла в этой игре. Ошибаются все, и сегодня ошибки привели к пропущенным мячам.
- Можно ли сказать, что первый тайм оказался определяющим, и два мяча вашей команде было тяжело отыграть?
- Так и есть. Хотя ребята старались, особенно, во втором тайме. После перерыва мы доминировали, играли на одной половине поля, но, к сожалению, забили только один мяч, а потом пропустили и сами. Нужно быть сконцентрированными не только у ворот противника, но и у своих.
- Почему Русин не стал усилением атакующих действий команды?
- Мы хотели попробовать его на позиции атакующего левого полузащитника. Не все гладко у него получалось в первом тайме. А после перерыва, когда он сыграл на своей привычной позиции, отдал голевую передачу и добавил остроты впереди. Можно сказать, что это был определенный эксперимент.
- Вы сделали ряд замен, пытаясь изменить ход игры в свою пользу. Вы довольны тем, как вошли в игру свежие футболисты?
- Да, доволен, они усилили нашу игру. Появилась активная игра впереди, стали больше комбинировать, особенно, Шулянский и Бражко – эти ребята усилили нашу комбинационную игру. Но, увы, не получилось забить. Нет команд, которые не проигрывают. Есть, над чем работать, будем исправлять ошибки. Это был определенный урок для наших игроков.
Источник — ФК Динамо Киев
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