Ультрас Динамо откажутся от звуковой и визуальной поддержки команды

Ультрас «Динамо» WBC опубликовали заявление перед субботним матчем УПЛ, в котором киевляне во Львове сыграют против «Руха».
«Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды.
1. Матч без баннеров, растяжек и роз;
2. Не забывайте маски индивидуальной защиты», – сказано в заявлении фанатов столичного клуба.
Матч «Рух» – «Динамо» начнется в 17:00 и пройдет со зрителями.
Читайте также: Ультрас Динамо: «Луческу – это просто символ Шахтера, команды-симулянтов»
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Уже обратку дали.
Идиоты,нет чтобы поддержать пацанов они палки в колёса вставляют команде
1. Гарну гру команди.
2. Результати\досягнення.
3. Гарну атмосферу на стадіоні. Де кожен зможе прийти і повболівати з дітками.
Без криків, голих сов які скачуть як дурні, ...
Тільки позитив!
Так тримати, Суркіс вбив кілька зайців 1 пострілом...
Ну і хитрий жук
1. Гарну гру команди.
2. Результати\досягнення.
3. Гарну атмосферу на стадіоні. Де кожен зможе прийти і повболівати з дітками.
Без криків, голих сов які скачуть як дурні, ...
Тільки позитив!
Так тримати, Суркіс вбив кілька зайців 1 пострілом...
Ну і хитрий жук
Уже обратку дали.
Идиоты,нет чтобы поддержать пацанов они палки в колёса вставляют команде
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.