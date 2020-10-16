Ультрас Динамо откажутся от звуковой и визуальной поддержки команды

Ультрас «Динамо» WBC опубликовали заявление перед субботним матчем УПЛ, в котором киевляне во Львове сыграют против «Руха».



«Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды.



1. Матч без баннеров, растяжек и роз;

2. Не забывайте маски индивидуальной защиты», – сказано в заявлении фанатов столичного клуба.



Матч «Рух» – «Динамо» начнется в 17:00 и пройдет со зрителями.

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