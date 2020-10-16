Ультрас Динамо откажутся от звуковой и визуальной поддержки команды

На матч против «Руха» фанаты не будут брать баннеры, растяжки и розы

  • 16.10.2020 16:35
  • 2365 просмотров
  • 6 комментариев
Ультрас Динамо откажутся от звуковой и визуальной поддержки команды
© Ультрас Динамо WBC

Ультрас «Динамо» WBC опубликовали заявление перед субботним матчем УПЛ, в котором киевляне во Львове сыграют против «Руха».
 
«Принимая во внимание наше отношение к последним процессам в клубе и соответствующим кадровым решениям, мы подчеркиваем, что отказываемся от привычной звуковой и визуальной поддержки команды.
 
1. Матч без баннеров, растяжек и роз;
2. Не забывайте маски индивидуальной защиты», – сказано в заявлении фанатов столичного клуба.
 
Матч «Рух» – «Динамо» начнется в 17:00 и пройдет со зрителями.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Myroslav90
    online
      Myroslav90, 16.10.2020 17:20
    +1
    Богу дякувати
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.10.2020 17:14
    +3
    Позитивная новость
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.10.2020 17:14
    +3
    Так они же сказали что бойкот.
    Уже обратку дали.
    Идиоты,нет чтобы поддержать пацанов они палки в колёса вставляют команде
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:07
    0
    Тайсон обрадуется ведь сов не будет и Суркис штрафы платить не будет
    Ссылка
    Ukraine
      Ukraine, 16.10.2020 16:50
    +6
    Тепер Луческу можна буде подякувати за:
    1. Гарну гру команди.
    2. Результати\досягнення.
    3. Гарну атмосферу на стадіоні. Де кожен зможе прийти і повболівати з дітками.
    Без криків, голих сов які скачуть як дурні, ...
    Тільки позитив!
    Так тримати, Суркіс вбив кілька зайців 1 пострілом...
    Ну і хитрий жук
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.10.2020 16:37
    +1
    неужели теперь будет можно спокойно пойти болелам на стадион-где не слышно диких любителей сов
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 16.10.2020 16:50
    +6
    Тепер Луческу можна буде подякувати за:
    1. Гарну гру команди.
    2. Результати\досягнення.
    3. Гарну атмосферу на стадіоні. Де кожен зможе прийти і повболівати з дітками.
    Без криків, голих сов які скачуть як дурні, ...
    Тільки позитив!
    Так тримати, Суркіс вбив кілька зайців 1 пострілом...
    Ну і хитрий жук
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 16.10.2020 17:14
    +3
    Позитивная новость
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.10.2020 17:14
    +3
    Так они же сказали что бойкот.
    Уже обратку дали.
    Идиоты,нет чтобы поддержать пацанов они палки в колёса вставляют команде
    Ссылка
    Myroslav90
    online
      Myroslav90, 16.10.2020 17:20
    +1
    Богу дякувати
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.10.2020 16:37
    +1
    неужели теперь будет можно спокойно пойти болелам на стадион-где не слышно диких любителей сов
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:07
    0
    Тайсон обрадуется ведь сов не будет и Суркис штрафы платить не будет
    Ссылка
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