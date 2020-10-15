Ультрас Динамо: «Луческу – это просто символ Шахтера, команды-симулянтов» 

Фанаты киевского «Динамо» Андрей Кореневский и Виталий Шеремета раскритиковали Игоря Суркиса за назначение Мирчи Луческу главным тренером команды:

В видео, опубликованном на YouTube-канале Ultras Dynamo Kyiv TV, фанат клуба Виталий Шеремета рассказал:

«Луческу – это просто символ той команды-симулянтов, «Шахтера». Когда Кучер падал, это он так учил. Мы видим, что происходит в «Динамо». За эти пару матчей ребята очень быстро перенимают навыки. Буяльский кричит уже практически как Кучер. Еще немного, и будет уже почти Кучером. Я не знаю, как Вукоевич в штабе это терпит.

Луческу – это символ того антагонизма, которой строился Ахметовым по отношению к Киеву. Я много раз ездил в Донецк по работе и видел, что там происходило. То, что мы видим сейчас на Донбассе, руку к этому в основном приложил футбол. Луческу был именно символом того «Шахтера», который противопоставлялся всему украинскому, всему киевскому. Они говорили, что Киев себе все забирает.

Эта вся политика, что Донбасс кормит Украину. Одной из составляющих того, что вылилось в войну, был футбол. Луческу был серьезным шурупом этого механизма, который разрывал Украину и оторвал Донбасс от нас. Он говорил, что Украина и Россия – это одно и то же. Затем, после того, как погибли 13 тысяч человек на Донбассе, он поехал в Россию работать в структуре Газпрома. Это говорит, что он человек – абсолютно беспринципный.

Когда мы были на встрече с Игорем Суркисом, я ему лично сказал, вы ведете себя, как терпила. На вас 12 лет лили грязь, а вы теперь даете этому человеку работу. Это даже не по-пацански. Я бы никогда в жизни не взял на работу человека, даже если бы он был суперпрофессионалом, после того, как он 12 лет поливал грязью меня, мою команду и фанатов. Есть понятие принципа.

Но для Суркиса это не проблема. Ващука взять назад после Спартака – не проблема, он же извинился. Извинился за жест Милевского. Я вырос на Борщаговке и не понимаю этого. Я считаю, что это не его бизнес. Он не взял Колос или Минай, он взял готовый бренд. Не факт, что без него было бы хуже. Поставили человека, которого мы не можем принять за его поведение в отношении Украины и «Динамо». Если Суркис может подставить одну щеку, то я не могу, я даю сдачи.

У Суркиса подход эдакой наседки к бывшим динамовцам. Это эмоциональный подход. Он смотрит не на профессиональные качества, а на то, сколько лет они отдали «Динамо». Это этомоционально неплохо, но лучше сделай фонд, из которого поддерживай их. Не нужно давать работу в клубе, если они не профессионалы. Сначала пусть научатся. Михайличенко занял прежнюю позицию в клубе, поэтому нельзя говорить, якобы что-то изменилось с приходом Луческу. Структурно ничего не изменилось. Как был бардак, так и остался в клубе».

Другой фанат Андрей Кореневский отметил: «Мне хочется, чтобы он Луческу проиграл и поскорее ушел, чтобы это все закончилось. Вот это у меня такая позиция».