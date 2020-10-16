Мирон МАРКЕВИЧ: Ничего не знаю о новых Карпатах. Вдруг это мыльный пузырь?

Специалист прокомментировал создание нового клуба во Львове

  • 16.10.2020 15:53
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  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: Ничего не знаю о новых Карпатах. Вдруг это мыльный пузырь?
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением об основании во Львове еще одних «Карпат».

– Я не против возрождения «Карпат», но я должен понимать, кто за этим стоит. Мою фамилию там поставили, но я не знаю, кто будет финансировать клуб, как это все будет выглядеть. Мне нужно знать все эти моменты, ведь это серьезное дело. Возможно, это просто пиар-ход перед выборами. Я пока ничего не знаю об этих «Карпатах». Что-то слышал, но надо пообщаться с людьми, чтобы понимать, что это вообще такое и насколько это все серьезно. А вдруг это мыльный пузырь, а там стоит моя фамилия. Я такого не хочу.

– То есть вашу фамилию поставили без вашего ведома?
– Шесть дней назад мне позвонил Андрей Тлумак, мол, корреспонденту нужно дать интервью по «Карпаты» 1988 года. Насколько я понял, то пишут материал об истории клуба.

Хотелось бы знать, что там задумали. Уже есть главный тренер и генеральный директор, но я не в курсе, что это за «Карпаты», а моя фамилия там стоит. Я не человек с улицы. «Карпаты» действительно нужно возрождать, но мне нужно понимать, что вообще происходит, откуда финансирование, кто спонсоры.

«Карпаты» не так просто возродить, как кажется. Там же полно долгов. Пока это для меня какая-то загадка. Хотя я двумя руками за то, чтобы возродить «Карпаты». Но к выборам не хочу иметь никакого отношения. Я много лет работал и всегда знал, что перед выборами команде будут что-то обещать. Я уже это все проходил. Проходили выборы, и на этом заканчивались все обещания. Я подожду, что будет после выборов – действительно все серьезно или нет.

Соберитесь уже все «Карпаты» вместе и сделайте одну команду с хорошим финансированием. Я за то, чтобы возродить клуб, ведь не может быть такого, чтобы во Львове не было «Карпат». Но пока это все несерьезно.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    A.V.
      A.V., 16.10.2020 16:05
    0
    Звіздобол він гарнючий, якби ще й був дієвий. А так тільки вітер в неті ганяє...
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 16.10.2020 16:05
    0
    Звіздобол він гарнючий, якби ще й був дієвий. А так тільки вітер в неті ганяє...
    Ссылка
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