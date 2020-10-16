Transfermarkt: Яремчук, Соболь, Михайличенко и Макаренко добавили в цене

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков бельгийского чемпионата.



После матчей сборной Украины форвард «Гента» Роман Яремчук подорожал на 1,5 млн евро, защитник «Брюгге» Эдуард Соболь – на 1 млн евро. Также в стоимости добавили защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко (+1 млн) и полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко (+200 тысяч евро).



Остальные украинцы потеряли в цене или их трансферная стоимость не изменилась. У защитника «Гента» Игоря Пластуна минус 800 тысяч евро, у полузащитника этой же команды Романа Безуса минус 200 тысяч евро.



Трансферная стоимость украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Бельгии:

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