Transfermarkt: Яремчук, Соболь, Михайличенко и Макаренко добавили в цене

Изменилась трансферная стоимость украинских игроков бельгийского чемпионата

  • 16.10.2020 15:40
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Transfermarkt: Яремчук, Соболь, Михайличенко и Макаренко добавили в цене
© УАФ. Роман Яремчук и Андрей Шевченко

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков бельгийского чемпионата.
 
После матчей сборной Украины форвард «Гента» Роман Яремчук подорожал на 1,5 млн евро, защитник «Брюгге» Эдуард Соболь – на 1 млн евро. Также в стоимости добавили защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко (+1 млн) и полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко (+200 тысяч евро).
 
Остальные украинцы потеряли в цене или их трансферная стоимость не изменилась. У защитника «Гента» Игоря Пластуна минус 800 тысяч евро, у полузащитника этой же команды Романа Безуса минус 200 тысяч евро.
 
Трансферная стоимость украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Бельгии:

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Источник — Transfermarkt

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