Трансферная стоимость Забарного увеличилась в 20 раз

Transfermarkt обновил цены на игроков Динамо

  • 16.10.2020 15:10
  • 4816 просмотров
  • 11 комментариев
Трансферная стоимость Забарного увеличилась в 20 раз
© ФК Динамо. Илья Забарный

Авторитетный портал Transfermarkt пересмотрел рыночные показатели в Украинской Премьер-Лиге спустя неделю после закрытия трансферного окна.
 
Это коснулось нескольких молодых игроков киевского «Динамо». Трансферная стоимость 18-летнего защитника Ильи Забарного поднялась с 50 тысяч евро до 1 млн, 20-летнего Александра Сироты – с 400 тысяч евро до 800 тысяч.
 
Отметим, что трансферная стоимость новичка столичного клуба румына Тудора Белуце упала с 3,6 млн евро до трех миллионов. 
 
Напомним, самым дорогим игроком «Динамо» остается вингер Виктор Цыганков (19 млн евро).

Забарный недавно дебютировал в сборной Украины, в составе которой уже провел три матча.

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Источник — Transfermarkt

(14 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:43
    -1
    PUTINHUILO, 16.10.2020 15:38
    Лишняя хромосома - тяжелое наследие.Вернее-последствие
    отличающая черта, я бы сказал
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:39
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 15:33
    Главное не перехвалить Забарному еще работать и работать
    +
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.10.2020 15:38
    -1
    jekаfunny, 16.10.2020 15:34
    слава Богу , что нормальный мир , с точность наоборот , отличается от того , что звездят кроты
    Лишняя хромосома - тяжелое наследие.Вернее-последствие
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:38
    +1
    Достойно воспользовался шансом в отсутствие Кривцова-Матвиенко. В 18 с испанцами на О при постоянном давлении дорогого стоит. Молоток, одним словом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:34
    +2
    PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    слава Богу , что нормальный мир , с точность наоборот , отличается от того , что звездят кроты
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:33
    +3
    Главное не перехвалить Забарному еще работать и работать
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 15:32
    +1
    Росте Ілля.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.10.2020 15:30
    +2
    APL, 16.10.2020 15:23
    Французам і Іспанцям
    ДА,ошибнулся...Но сути не меняет.Наоборот,даже имеет больше вес.Все-таки забил чемпионам мира
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:23
    0
    PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    Французам і Іспанцям
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    0
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:18
    +6
    Неплохо. Было бы здорово умножиться в несколько раз к зимнему окну. Через четыре дня новая рубка. Удачи!
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:18
    +6
    Неплохо. Было бы здорово умножиться в несколько раз к зимнему окну. Через четыре дня новая рубка. Удачи!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:33
    +3
    Главное не перехвалить Забарному еще работать и работать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:34
    +2
    PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    слава Богу , что нормальный мир , с точность наоборот , отличается от того , что звездят кроты
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.10.2020 15:30
    +2
    APL, 16.10.2020 15:23
    Французам і Іспанцям
    ДА,ошибнулся...Но сути не меняет.Наоборот,даже имеет больше вес.Все-таки забил чемпионам мира
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:38
    +1
    Достойно воспользовался шансом в отсутствие Кривцова-Матвиенко. В 18 с испанцами на О при постоянном давлении дорогого стоит. Молоток, одним словом.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 16.10.2020 15:32
    +1
    Росте Ілля.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 15:39
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 15:33
    Главное не перехвалить Забарному еще работать и работать
    +
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:23
    0
    PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    Французам і Іспанцям
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.10.2020 15:19
    0
    Цыганков за неделю забил 2 мяча за СБУ (Германии и Испании).
    А кр.оты будут звездеть,что он никому не нужен в Европе
    Ссылка
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