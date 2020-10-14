Забарный о премиальных за выход в группу ЛЧ: «Несколько годовых зарплат»

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о больших премиальных, которые получили игроки киевской команды за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
– За победу над «Гентом» в «Динамо» должны были быть одни из самых больших премиальных за последние годы. Молодые игроки за один матч могли получить премию, как их годовая зарплата.
– Да, это правда. Если брать мою зарплату, то, может, и 10 лет. Я не знаю, наверное. Я еще не знаю, сколько там будет премиальных. Толком не интересовался.
– Премиальные за выход в ЛЧ – это несколько твоих годовых зарплат?
– Да, – сказал Забарный.
Источник — Трендец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.