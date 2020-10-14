Забарный о премиальных за выход в группу ЛЧ: «Несколько годовых зарплат»

Президент «Динамо» щедро поблагодарил игроков

  • 14.10.2020 20:32
  • 5631 просмотр
  • 5 комментариев
Забарный о премиальных за выход в группу ЛЧ: «Несколько годовых зарплат»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Илья Забарный рассказал о больших премиальных, которые получили игроки киевской команды за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

– За победу над «Гентом» в «Динамо» должны были быть одни из самых больших премиальных за последние годы. Молодые игроки за один матч могли получить премию, как их годовая зарплата.

– Да, это правда. Если брать мою зарплату, то, может, и 10 лет. Я не знаю, наверное. Я еще не знаю, сколько там будет премиальных. Толком не интересовался.

– Премиальные за выход в ЛЧ – это несколько твоих годовых зарплат?

– Да, – сказал Забарный.

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Источник — Трендец

(26 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.10.2020 20:55
    +2
    ManCity, 14.10.2020 20:39
    І податки сплачені?
    Ты дочитал , что они не то , что не получены , а даже ему ещё и не озвучены , или пукнуть хотца?
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 14.10.2020 20:52
    0
    В нього просто офіційна зарплата-МІНІМАЛКА !!! 5000грн.В рік 60000грн. 10років 600 000грн.=21 500$.Так що вірю.
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 14.10.2020 20:40
    +2
    Думаю зп в Забарного поки не захмарна😀. Та все ще попереду...
    Ссылка
    ManCity
      ManCity, 14.10.2020 20:39
    0
    І податки сплачені?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.10.2020 20:37
    +8
    Це нормально. Пам'ятаете коли Решфорд вийшов перший-другий раз за МЮ і зіграв відмінно, то йому відразу дали 15тис фунтів на тиждень, коли до того в дублі він мав 3тис.фунтів на місяць.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.10.2020 20:37
    +8
    Це нормально. Пам'ятаете коли Решфорд вийшов перший-другий раз за МЮ і зіграв відмінно, то йому відразу дали 15тис фунтів на тиждень, коли до того в дублі він мав 3тис.фунтів на місяць.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.10.2020 20:55
    +2
    ManCity, 14.10.2020 20:39
    І податки сплачені?
    Ты дочитал , что они не то , что не получены , а даже ему ещё и не озвучены , или пукнуть хотца?
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 14.10.2020 20:40
    +2
    Думаю зп в Забарного поки не захмарна😀. Та все ще попереду...
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 14.10.2020 20:52
    0
    В нього просто офіційна зарплата-МІНІМАЛКА !!! 5000грн.В рік 60000грн. 10років 600 000грн.=21 500$.Так що вірю.
    Ссылка
    ManCity
      ManCity, 14.10.2020 20:39
    0
    І податки сплачені?
    Ссылка
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