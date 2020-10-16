В субботу, 17 октября, в поединке пятого тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча в 19:30 по киевскому времени.
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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