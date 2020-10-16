Тарас МИХАЛИК: «Луис Суарес кусался, щипался, на ноги наступал»

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик рассказал о противостояниях с «неприятными» нападающими.



— Вы говорили, что Брандао мог и пальцем в глаз ткнуть. Встречали звериных нападающих в еврокубках?

— Луис Суарес. Кусается, щипается, на ноги наступает. Встречались с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Что не угловой или стандарт, то за бок ущипнет, то локотком по ребрам. Нападающий топ-уровня, вопросов нет. Человек-гол. Но вот такая манера игры. То Кьеллини укусит, то Бранислава Ивановича, то еще кого-то. Мало того, что проказничал, так мог же еще ни с того ни с сего рухнуть на газон, корчась от боли. Хорошо, что нас в Киеве судил адекватный рефери (швейцарец Массимо Бузакка — прим.). Он знал, что Суарес провокатор и сам мне сказал, чтобы я не переживал, мол, в курсе.



— Как-то отвечали Суаресу?

— Нет. Ну ответил бы, отмахнулся и оставить команду вдесятером? Я пытался ловить его с мячом. Как любит говорить Федецкий «трішки в ніжку, трішки в м’яч», чтобы человек понимал. Можно же так с мячом красиво поймать, что не нужно никого и кусать.

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