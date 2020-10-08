Тарас МИХАЛИК: «Лучше проиграть один раз 1:7 чем, десять раз по 0:1»

36-летний экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился впечатлениями о товарищеском матче сборных Франции и Украины, который завершился разгромным поражением украинцев со счетом 1:7.

«Проще всего было бы после такого крупного поражения в Париже раскритиковать сборную Украины. Но я этого делать не буду. Именно в такой момент главная команда страны больше всего нуждается в поддержке. Многие уже почему-то стали забывать, как совсем недавно возносили подопечных Андрея Шевченко к топ-сборным, однако, стоило им дважды подряд проиграть, и понеслось. Так не должно быть, это непрофессионально.

Уверен, что тренерский штаб во главе с Шевченко, несмотря на серьезные кадровые проблемы не только из-за травм, но и вирусной инфекции, найдет выход из создавшегося положения. На мой взгляд, прежде всего, сейчас нужно сосредоточить внимание на том, чтобы ребята как можно быстрее выкарабкались из психологической ямы. Все же 1:7 — это чувствительный удар по самолюбию. И нужно устоять на ногах, тем более, что впереди уже официальные матчи с еще двумя грандами — Германией и Испанией в Лиге наций. Наверняка держа в памяти именно эти поединки, Шевченко и выставил в Париже такой экспериментальный состав.

У каждого поражения есть свой позитив. Конечно, можно сетовать на быстрый пропущенный гол, который, показалось, выбил из колеи наших молодых игроков. Тем не менее, думаю, новички Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Зубков обогатились ценным опытом, который поможет им прогрессировать. Да и в начале второго тайма сборная Украины, взвинтив темп, доказывала, что может и чемпионов мира заставить думать только об обороне.

Лучше проиграть один раз 1:7, чем десять раз по 0:1. Только теперь важно все хорошенько проанализировать, сделать правильные выводы и двигаться вперед. Тем более, что подготовка к главному испытанию, финальной части чемпионата Европы, лишь в разгаре», — отметил Михалик.