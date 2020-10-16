Рух предлагает болельщикам бесплатную стрижку во время матча с Динамо

Футбольный клуб «Рух» предлагает своим болельщикам бесплатно постричься во время матча шестого тура УПЛ с «Динамо» прямо на «Арене Львов».



Для того, чтобы воспользоваться упомянутой услугой, все желающие могут написать на сайте «Руха» небольшой комментарий о том, с какой прической у них ассоциируется ФК «Рух».



Трех авторов, комментарии которых будут признаны лучшими, бесплатно постригут во время матча, который начнется в 17:00 в субботу.

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