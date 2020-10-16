Рух предлагает болельщикам бесплатную стрижку во время матча с Динамо

На шару можно и налысо

  • 16.10.2020 13:35
  • 735 просмотров
  • 2 комментария
Рух предлагает болельщикам бесплатную стрижку во время матча с Динамо
© vynnyky-visnyk.com.ua

Футбольный клуб «Рух» предлагает своим болельщикам бесплатно постричься во время матча шестого тура УПЛ с «Динамо» прямо на «Арене Львов».
 
Для того, чтобы воспользоваться упомянутой услугой, все желающие могут написать на сайте «Руха» небольшой комментарий о том, с какой прической у них ассоциируется ФК «Рух».
 
Трех авторов, комментарии которых будут признаны лучшими, бесплатно постригут во время матча, который начнется в 17:00 в субботу.

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал двух украинцев и легионера

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Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.10.2020 13:51
    -1
    А нічого, що кабмін заборонив проведення спортивних змагань з вболівальниками? Чи матч Рух - Динамо має статус міжнародного?
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    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 13:48
    +2
    Рух ассоциируется с причёской аля овца
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 13:48
    +2
    Рух ассоциируется с причёской аля овца
    Ссылка
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