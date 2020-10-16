Рух предлагает болельщикам бесплатную стрижку во время матча с Динамо

Футбольный клуб «Рух» предлагает своим болельщикам бесплатно постричься во время матча шестого тура УПЛ с «Динамо» прямо на «Арене Львов».
Для того, чтобы воспользоваться упомянутой услугой, все желающие могут написать на сайте «Руха» небольшой комментарий о том, с какой прической у них ассоциируется ФК «Рух».
Трех авторов, комментарии которых будут признаны лучшими, бесплатно постригут во время матча, который начнется в 17:00 в субботу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.