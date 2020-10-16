ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал двух украинцев и легионера

Клуб УПЛ «Рух» Львов на официальном сайте объявил о подписании защитников Романа Гагуна и Давида Зеца, а также атакующего полузащитника Остапа Притулы.

Последней командой 27-летнего Гагуна был «Агробизнес». Новичок успел сыграть за «Рух» в контрольном матче.

20-летний словенец Зец ранее находился в составе молодежки «Бенфики». Отыграл 7 матчей за Словению U-21.

20-летний Притула является воспитанником львовских «Карпат». Дебютировал в УПЛ в феврале 2020 года.