ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал двух украинцев и легионера

Состав команды пополнили Роман Гагун, Давид Зец и Остап Притула

  • 16.10.2020 12:33
  • 712 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал двух украинцев и легионера
© fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» Львов на официальном сайте объявил о подписании защитников Романа Гагуна и Давида Зеца, а также атакующего полузащитника Остапа Притулы.

Последней командой 27-летнего Гагуна был «Агробизнес». Новичок успел сыграть за «Рух» в контрольном матче.

20-летний словенец Зец ранее находился в составе молодежки «Бенфики». Отыграл 7 матчей за Словению U-21.

20-летний Притула является воспитанником львовских «Карпат». Дебютировал в УПЛ в феврале 2020 года.

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Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.10.2020 12:39
    0
    Процес пішов. А Мілевський приїде. ВІдвідуваність зросте миттєво.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:38
    0
    Удачі, брати!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.10.2020 12:39
    0
    Процес пішов. А Мілевський приїде. ВІдвідуваність зросте миттєво.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:38
    0
    Удачі, брати!
    Ссылка
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