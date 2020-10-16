Ювентус не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с Динамо

Из предматчевых мероприятий будет только пресс-конференция

  • 16.10.2020 13:20
  • 1087 просмотров
  • 5 комментариев
Ювентус не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с Динамо
© ФК Динамо Киев

«Ювентус» принял решение не проводить в Киеве тренировку перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо».
 
В понедельник, 19 октября, главный тренер итальянцев Андреа Пирло вместе с одним из игроков проведут пресс-конференцию (начало в 19:45), на этом официальные предматчевые мероприятия туринцев закончатся.
 
Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55 по Киеву.

Ранее стала известна сумма премиальных, которую получат игроки «Динамо» за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 14:32
    0
    В Белой Церкви можно.)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 14:32
    0
    Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Это точно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 16.10.2020 14:28
    0
    Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Приходи на матч Рух-Динамо. Пусть тебя постригут хоть на шару крот
    Ссылка
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    -3
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Ссылка
    Alexis Sanchez
    online
      Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    -2
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 14:32
    0
    В Белой Церкви можно.)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 14:32
    0
    Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Это точно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 16.10.2020 14:28
    0
    Alexis Sanchez, 16.10.2020 13:52
    Правильно, итак в состоянии забить полную охапку
    Приходи на матч Рух-Динамо. Пусть тебя постригут хоть на шару крот
    Ссылка
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