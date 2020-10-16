Ювентус не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с Динамо

«Ювентус» принял решение не проводить в Киеве тренировку перед матчем первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Динамо».
В понедельник, 19 октября, главный тренер итальянцев Андреа Пирло вместе с одним из игроков проведут пресс-конференцию (начало в 19:45), на этом официальные предматчевые мероприятия туринцев закончатся.
Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55 по Киеву.
Ранее стала известна сумма премиальных, которую получат игроки «Динамо» за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.
Источник — ФК Динамо Киев
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