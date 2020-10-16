Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – лучший клуб для развития молодежи»

Бывший игрок украинской команды посоветовал киевлянам молодого австралийца хорватского происхождения

  • 16.10.2020 12:38
  • 444 просмотра
  • 5 комментариев
Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – лучший клуб для развития молодежи»
© ФК Динамо Киев. Милош Нинкович

Бывший игрок киевского «Динамо» Милош Нинкович объяснил, почему порекомендовал 18-летнему центральному защитнику «Сиднея» U-21 Антону Млинаричу попробовать свои силы в украинском клубе.
 
«Динамо» – крупнейший клуб Украины, они почти каждый год играют в Лиге чемпионов УЕФА.
 
Я играл там девять лет, это лучший клуб для развития молодежи, и я считаю, что у Антона все будет хорошо», – сказал Милош.
 
Млинарич в прошлом году играл за Австралию на чемпионате мира среди юношей до 17 лет.
 
Напомним, Нинкович провел в составе «Динамо» 155 матчей в период с 2004 по 2013 годы. Всего забил 15 голов и отдал 16 ассистов.

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Источник — The World Game

(3 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 16.10.2020 12:57
    0
    При такій кількості молодих центральних захисників в Динамо радити ерейти в Динамо 18-річному пацану? Він має бути вже зараз на голову вищім по всіх показниках за Бурду,Попова,Забарного ,Сироту аби не тільки потрапити в основу але й прогресувати.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:56
    0
    С тобой премиальными поделились?,что то ты запел дырявый не ту песню
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 12:50
    -2
    Миккель Дуэлунд "падтверждаю"
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 12:42
    -2
    Скорее лучший клюб для деградации в болоте.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:40
    0
    Нещодавно чотири наші вихованці перейшли у Динамо! Удачі хлопцям!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 16.10.2020 12:57
    0
    При такій кількості молодих центральних захисників в Динамо радити ерейти в Динамо 18-річному пацану? Він має бути вже зараз на голову вищім по всіх показниках за Бурду,Попова,Забарного ,Сироту аби не тільки потрапити в основу але й прогресувати.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:56
    0
    С тобой премиальными поделились?,что то ты запел дырявый не ту песню
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.10.2020 12:40
    0
    Нещодавно чотири наші вихованці перейшли у Динамо! Удачі хлопцям!
    Ссылка
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