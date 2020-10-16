Милош НИНКОВИЧ: «Динамо – лучший клуб для развития молодежи»

Бывший игрок киевского «Динамо» Милош Нинкович объяснил, почему порекомендовал 18-летнему центральному защитнику «Сиднея» U-21 Антону Млинаричу попробовать свои силы в украинском клубе.



«Динамо» – крупнейший клуб Украины, они почти каждый год играют в Лиге чемпионов УЕФА.



Я играл там девять лет, это лучший клуб для развития молодежи, и я считаю, что у Антона все будет хорошо», – сказал Милош.



Млинарич в прошлом году играл за Австралию на чемпионате мира среди юношей до 17 лет.



Напомним, Нинкович провел в составе «Динамо» 155 матчей в период с 2004 по 2013 годы. Всего забил 15 голов и отдал 16 ассистов.