Посоветовал Нинкович. На просмотр в Динамо прибудет защитник Сиднея U-21

18-летний Антон Млинарич попробует свои силы в украинском клубе

  • 16.10.2020 12:27
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Посоветовал Нинкович. На просмотр в Динамо прибудет защитник Сиднея U-21
© The World Game. Антон Млинарич

Киевское «Динамо» проявляет интерес к 18-летнему центральному защитнику «Сиднея» U-21 Антону Млинаричу, который в прошлом году играл за Австралию на чемпионате мира среди юношей до 17 лет.
 
По информации источника, Млинарич будет находиться в расположении киевского клуба в октябре-ноябре. Если он сможет произвести впечатление, то ему предложат контракт, а «Сидней» получит определенную компенсацию. 
 
Сообщается, что кандидатуру Млинарича, который имеет хорватское происхождение, порекомендовал бывший игрок столичного клуба Милош Нинкович, который сейчас защищает цвета австралийского клуба.

Ранее стала известна сумма премиальных, которую получат игроки «Динамо» за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Источник — The World Game

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