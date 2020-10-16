Павел Яковенко может стать новым тренером Оболони

Киевская «Оболонь» в скором времени может получить нового главного тренера.

Как сообщают источники, неудачное выступление футболистов «Оболони» в чемпионате Первой лиги, ранний вылет из розыгрыша Кубка Украины заставили клубное руководство «пивоваров» серьезно задуматься о кардинальных изменениях на тренерском мостике. Если сегодня киевляне проиграют в очередном календарном матче с «Николаевом» , то кредит доверия к главному тренеру Валерию Иващенко будет исчерпан.

По информации от источника, близкого к клубному руководству, в случае отставки Валерия Иващенко, главным претендентом на его замену будет знаменитый в прошлом футболист Павел Яковенко, известный по работе с молодежной сборной Украины.

Напомним, что поединок седьмого тура в Первой лиге между «Оболонь» и «Николаевом» начнется 16 октября в 17.00.