Василий УТКИН о победе Украины над Испанией: «Ну кайф же!»

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Мне бы хотелось посмотреть на игры сборной России в группе А Лиги наций. Во вторник я смотрел игру украинцев, которые попали в группу А по итогам прошлого сезона, против сборной Испании. Ну кайф же, понимаете?! Совершенно другая история! Не нужно держаться за свое, ну нужно пытаться усидеть на стуле. Просто бросается вызов и играется в свое удовольствие.

Вообще украинская сборная на таких качелях за эти две недели прокатилась. Начала с того, что пропустила от французов семь, а потом взяла и обыграла испанцев. Вот это, я понимаю, приключение! Вот это впечатление!

Мне кажется, попасть в группу А Лиги наций — гораздо более интересная задача. Это позволяет равнять себя по серьезным командам», - сказал Уткин.