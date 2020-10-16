Василий УТКИН о победе Украины над Испанией: «Ну кайф же!»

Комментатор высказался о последних результатах команды

  • 16.10.2020 08:50
  • 3995 просмотров
  • 2 комментария
Василий УТКИН о победе Украины над Испанией: «Ну кайф же!»
© РИА Новости. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Мне бы хотелось посмотреть на игры сборной России в группе А Лиги наций. Во вторник я смотрел игру украинцев, которые попали в группу А по итогам прошлого сезона, против сборной Испании. Ну кайф же, понимаете?! Совершенно другая история! Не нужно держаться за свое, ну нужно пытаться усидеть на стуле. Просто бросается вызов и играется в свое удовольствие.

Вообще украинская сборная на таких качелях за эти две недели прокатилась. Начала с того, что пропустила от французов семь, а потом взяла и обыграла испанцев. Вот это, я понимаю, приключение! Вот это впечатление!

Мне кажется, попасть в группу А Лиги наций — гораздо более интересная задача. Это позволяет равнять себя по серьезным командам», - сказал Уткин.

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Источник — YouTube

(27 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.10.2020 09:34
    0
    Ну Вася, ну як же так!!! Прочитав заголовок - погоджуюся - кайф, а ти взяв і першим реченням усе зіпсував....
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    Neo
      Neo, 16.10.2020 09:30
    +2
    Это Василий потому, что сборная Украины сильнее! И борщ вкуснее краснодарского!
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    Neo
      Neo, 16.10.2020 09:30
    +2
    Это Василий потому, что сборная Украины сильнее! И борщ вкуснее краснодарского!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.10.2020 09:34
    0
    Ну Вася, ну як же так!!! Прочитав заголовок - погоджуюся - кайф, а ти взяв і першим реченням усе зіпсував....
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