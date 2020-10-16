Паулу ФОНСЕКА: «Это было самое тяжелое лето за все годы»

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека после неудачного старта в чемпионата рассказал, чего сейчас не хватает клубу.

«Для клуба важно стабилизироваться и найти правильный баланс, чтобы мы могли добиваться положительных результатов. За титул борются две или три команды, а за места в Лиге чемпионов — многие другие.

Я оптимист, но нужно признать, что в Серии А есть более стабильные команды, которые инвестировали гораздо больше средств, чем «Рома». Но я уверен в том, что мы можем что-то выиграть с этой командой. Это очень сложно и мотивирует работать в Италии, так как каждую игру здесь очень сложно выиграть. Не забывайте, «Рома» не выигрывала трофеи более 12 лет.

Мы, тренеры, никогда не бываем полностью удовлетворены трансферным окном. Были одна или две позиции, которые мы могли улучшить, но это было самое тяжелое лето за многие годы из-за пандемии и связанных с этим финансовых проблем», - сказал Фонсека.

Отметим, что после трех туров «Рома» занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 4 очка.

Ранее сообщалось, что Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А.