Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплаты всех тренеров Серии А. Второе место в списке самых высокооплачиваемых занимает экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который получает в «Роме» 2,5 миллиона евро в год.
Лидирует с огромным запасом наставник «Интера» Антонио Конте. Его зарплата – 12 миллионов евро в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А:
1. Антонио Конте («Интер») — 12 миллионов евро
2. Паулу Фонсека («Рома») — 2,5
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») — 2,2
4. Симоне Индзаги («Лацио») — 2
5. Стефано Пиоли («Милан») — 2
6. Синиша Михайлович («Болонья») — 2
7. Андреа Пирло («Ювентус») — 1,8
8. Дженнаро Гаттузо («Наполи») — 1,5
9. Эусебио Ди Франческо («Кальяри») — 1,5
10. Марко Джампаоло («Торино») — 1,5
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может заменить Фонсеку в «Роме».
Источник — Sport.ua
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