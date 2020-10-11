Фонсека – второй самый высокооплачиваемый тренер Серии А

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплаты всех тренеров Серии А. Второе место в списке самых высокооплачиваемых занимает экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который получает в «Роме» 2,5 миллиона евро в год.

Лидирует с огромным запасом наставник «Интера» Антонио Конте. Его зарплата – 12 миллионов евро в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А:

1. Антонио Конте («Интер») — 12 миллионов евро

2. Паулу Фонсека («Рома») — 2,5

3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») — 2,2

4. Симоне Индзаги («Лацио») — 2

5. Стефано Пиоли («Милан») — 2

6. Синиша Михайлович («Болонья») — 2

7. Андреа Пирло («Ювентус») — 1,8

8. Дженнаро Гаттузо («Наполи») — 1,5

9. Эусебио Ди Франческо («Кальяри») — 1,5

10. Марко Джампаоло («Торино») — 1,5

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может заменить Фонсеку в «Роме».