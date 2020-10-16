Икарди не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за травмы

Аргентинский форвард не сможет помочь ПСЖ в стартовом матче Лиги чемпионов

  • 16.10.2020 03:39
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Икарди не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за травмы
© ФК ПСЖ. Мауро Икарди

Наставник французского ПСЖ Томас Тухель рассказал о кадровых потерях команды и сообщил, что нападающий клуба Мауро Икарди не сыграет с английским «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам немного не повезло с составом. Икарди получил травму медиальной связки колена. Это очень серьезное повреждение, но он не тренировался и пропустит матчи с «Нимом» и «Манчестер Юнайтед». Возможно, у нас будет только 11, 12 или 13 доступных игроков», - сказал Тухель.

Напомним, матч между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября.

Ранее ПСЖ подписал хавбека «Барселоны» Рафинью.

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Источник — Goal.com

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